На выставке «Россия» презентовали первый сборник рассказов ветеранов спецоперации

Первый сборник рассказов ветеранов специальной военной операции «Жизнь за други своя» под редактурой писателя Захара Прилепина, изданный фондом «Защитники Отечества», презентован в лектории Российского общества «Знание» на выставке «Россия», сообщили в пресс-службе фонда.

В сборник вошли рассказы, основанные на личных историях героев СВО и их родных. Авторами выступили сами ветераны и бойцы спецоперации.

По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, идея создания сборника рассказов возникла после проведения Первого форума ветеранов СВО.

Она отметила, что благодаря книге теперь можно взглянуть на спецоперацию глазами ее героев, понять, через какие испытания прошли эти люди.

«Получилась правдивая, искренняя, пронзительная и воодушевляющая летопись судеб и подвигов», — считает председатель фонда.

Писатель Захар Прилепин заявил, что память о любом народе и нации передается через слово, через текст.

«Пока существует эта память, до этих пор существует народ. Если то или иное событие не стало предметом литературы, поэзии, оды, значит оно, возможно, было в чем-то неправедным», — полагает редактор сборника.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что эти рассказы останутся в памяти на долгие годы и войдут в историю.

«Важно их тиражировать, на их базе создавать литературные произведения. Важно, чтобы они были написаны на языке, который понятен подрастающему поколению», — отметил Новиков.