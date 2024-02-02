На Урале дворники объявили бойкот из-за нападения пенсионерки с лопатой на их коллегу

В городе Каменск-Уральский Свердловской области агрессивная пенсионерка напала с лопатой на дворника, его коллеги объявили бойкот. Об этом сообщает городской портал ku66.ru.

Инцидент, на фоне которого работники коммунальной службы отказались от выполнения своих обязанностей, произошел еще в конце декабря. Перед Новым годом жительница дома на Комсомольском бульваре ударила лопатой мужчину, который занимался уборкой снега. Пожилой женщине не понравилось, что дворник засыпает газон, где она летом выращивает цветы.

«До этого дворник так же скидывал снег за забор, так она выгребла его перед лавкой у своего подъезда», — уточнила тогда соседка нападавшей.

Местные жители пожаловались, что пенсионерка отличается агрессивным поведением и не платит за услуги ЖКХ. Она уже не раз атаковала уборщиц и заставляла их перемывать полы.

Весь январь коммунальщики не подходят к подъезду, в котором живет неадекватная женщина, из-за опасения получить лопатой по голове. В результате пострадала как минимум одна горожанка. Она сообщила, что упала во дворе и сильно ушибла спину. Сейчас местные жители просят решить проблему с нерасчищенными территориями и принять необходимые меры в отношении пожилой женщины, мешающей работать коммунальным службам.

Ранее пожилая женщина набросилась на сотрудника СК, который обыскивал ее квартиру.