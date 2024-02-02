Волгоградца, который избил женщину на остановке, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал мужчину, который агрессивно отреагировал на замечание незнакомки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Конфликт между потерпевшей и нападавшим произошел на улице 7-й Гвардейской Дивизии. Женщина и ее брат стояли на остановке общественного транспорта, когда незнакомый мужчина стал снимать их на камеру мобильного телефона. Горожанка возмутилась и потребовала прекратить незаконную съемку.

На просьбу женщины агрессор ответил отказом и ударил ее. Потерпевшая испытала сильную физическую боль и обратилась к медикам, которые зафиксировали у пациентки телесные повреждения в виде гематомы правого локтевого сустава и травматического отека мягких тканей правой ключицы.

В суд по делу о побоях вызвали свидетеля, который подтвердил показания потерпевшей. Однако обвиняемый вину не признал и заявил, что прохожая сама напала на него. В итоге подсудимого оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее россиянин выбил дверь в квартиру соседки и избил ее собаку.