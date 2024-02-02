Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Волгоградца, который избил женщину на остановке, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Суд в Волгограде наказал мужчину, который ударил незнакомку на остановке

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал мужчину, который агрессивно отреагировал на замечание незнакомки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Конфликт между потерпевшей и нападавшим произошел на улице 7-й Гвардейской Дивизии. Женщина и ее брат стояли на остановке общественного транспорта, когда незнакомый мужчина стал снимать их на камеру мобильного телефона. Горожанка возмутилась и потребовала прекратить незаконную съемку.

На просьбу женщины агрессор ответил отказом и ударил ее. Потерпевшая испытала сильную физическую боль и обратилась к медикам, которые зафиксировали у пациентки телесные повреждения в виде гематомы правого локтевого сустава и травматического отека мягких тканей правой ключицы.

В суд по делу о побоях вызвали свидетеля, который подтвердил показания потерпевшей. Однако обвиняемый вину не признал и заявил, что прохожая сама напала на него. В итоге подсудимого оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее россиянин выбил дверь в квартиру соседки и избил ее собаку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами