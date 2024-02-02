Российский военный пытался продать беспилотник Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего, пытавшегося продать принадлежащий Минобороны России беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подозрительное объявление сотрудники спецслужб обнаружили на одном из маркетплейсов. Владелец предлагал купить квадрокоптер за 400 тысяч рублей. В ходе проверки они узнали серийный номер аппарата и выяснили, что он находится на балансе Минобороны.

Молодого человека задержали во время контрольной закупки. Выяснилось, что он отвечал за хранение беспилотников.

2 февраля президент России Владимир Путин прокомментировал попытки Украины зарабатывать на приложении для сообщений об угрозе беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что российскому лидеру эту историю рассказал разработчик аналогичного российского приложения Михаил Камышев в ходе форума «Все для победы!». Разработчик отметил, что украинские пользователи перед тем, как оставить сообщение должны просмотреть три рекламных ролика.

Ранее Путин обсудил с Генштабом угрозу от беспилотников.