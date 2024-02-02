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В Карелии осудили иностранца, который приехал на заработки и надругался над девочкой

В Карелии мигрант изнасиловал девочку и получил 9 лет колонии

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Depositphotos

В Карелии вынесли приговор иностранцу, обвиняемому в развращении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.

42-летний гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Медвежьегорский район на заработки. В июле прошлого года он увидел на улице незнакомую девочку и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Родители поcтрадавшей обратились в полицию в тот же день.

Насильника оперативно задержали и поместили под стражу. В его отношении возбудили дело по двум статьям. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Этот срок педофил проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Воронеже местные жители избили мужчину, посчитав его педофилом.

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