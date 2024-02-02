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Сайт правительства Калининградской области атаковали хакеры

Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам

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Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки, портал оказался недоступен. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

«Весь день домен правительства региона испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов нашей страны. Это установили наши специалисты», — сказал он.

В данный момент портал gov39.ru все еще недоступен пользователям. Сотрудники Минцифры работают над восстановлением работоспособности ресурса.

Недавно в Москве арестовали хакера Артема Хорошилова, который обвиняется в DDos-атаках на российские объекты критической информационной инфраструктуры. Суд принял решение поместить его под стражу на три месяца.

До этого мужчину заподозрили в попытке компьютерной атаки на электронный ресурс, имеющий отношение к военно-промышленному комплексу России (ВПК).

Ранее в России заявили о «ковровых» атаках хакеров на отечественные банки.

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