Суд частично удовлетворил иск ТСЖ к Волочковой

Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой около 60 тысячу рублей в пользу ТСЖ, где она владеет квартирой. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Волочковой придется оплатить расходы ТСЖ на оплату юридических услуг и транспортные расходы в общей сумме около 60 тысяч рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Как сообщают РИА Новости, представители ТСЖ обвиняли Волочкову в ненадлежащей оплате услуг ЖКХ в 2020 – 2022 годах и просили взыскать с балерины 79 тысяч рублей. При этом ранее сумма иска составляла около 399 тысяч рублей, но в процессе рассмотрения дела долг был погашен.

29 января сообщалось, что с Волочковой взыскали штраф за хождение в туалет под елкой на собственном участке.

21 января Волочкова объяснила, почему не позвала Джигурду на свой день рождения, назвав его пошлым человеком.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что поедет в составе агитбригады в новые регионы.