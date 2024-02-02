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Челябинец нажился на 350 тысяч рублей, притворившись больным

В Челябинске мужчина притворился больными и нажился на 350 тысяч рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Челябинске задержали мужчину, который притворился больным и нажился на 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, мужчина попросил деньги у своего знакомого, рассказав о том, что ему якобы требуются дорогостоящие лекарства. Товарищ поверил россиянину и передал ему 350 тысяч рублей.

Позже в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что судимый ранее 31-летний россиянин намеренно ввел в заблуждение своего знакомого. Сообщается, что мужчине не требовалось лечение, и он не приобретал никаких медикаментов. Полученные от товарища деньги он потратил по своему усмотрению.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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