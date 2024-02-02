В ЦИК рассказали о ходе проверки документов кандидатов в президенты России

К 7 февраля Центризбирком рассмотрит все документы по кандидатам в президенты России, решение по которым еще не принято. Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

«Есть полная уверенность, что за субботу и воскресенье работа (по проверке документов) полностью завершится. Она, действительно, очень интенсивна. Вполне возможно, что седьмого числа мы можем завершить этот этап избирательной кампании, по всем нашим выдвинутым кандидатам принять те решения, которые будут четко соответствовать тем выводам, которые мы сделаем», — сообщила Памфилова.

Как отметил эксперт НОМ, политический юрист, кандидат юридических наук Гарегин Митин, сейчас проходят проверку документы и подписные листы в поддержку Сергея Малинковича (Коммунисты России) и Бориса Надеждина (Гражданская инициатива).

Отмечается, что Малинковича и Надеждина пригласили прийти 5 февраля на заседание рабочей группы в ЦИК. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, в предоставленных обнаружены не только незначительные ошибки, но и грубые нарушения.

«Мы будем готовы представить результаты проверочных процедур, а также протоколы о тех замечаниях и нарушениях, которые мы выявили в ходе проверки подписных листов и документов», — сказал он.

В свою очередь, Ирина Свиридова была признана утратившей свой статус кандидата из-за того, что ничего не представила в ЦИК.

Также в выборах не будет участвовать Алексей Баташев, поскольку он объявил об этом заранее. Число представленных подписей Радой Русских не достигло необходимых 300 тысяч. В ЦИК уточнили, что решение об участии в выборах Баташева, Русских, Малинковича и Надеждина будет оглашено 7 февраля.

«Каждый кандидат для своей регистрации должен представить определенные документы. Отсутствие какого-либо из этих документов может с большой долей вероятности повлечь отказ в регистрации», — отметил Митин.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.