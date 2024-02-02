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Пожилая женщина набросилась на сотрудника СК, который обыскивал ее квартиру

В Челябинской области женщина избила сотрудника СК во время обыска в ее квартире

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На жительницу Челябинской области завели уголовное дело после того, как она напала на следователя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Сотрудник следственного комитета пришел в квартиру к 63-летней жительнице Пласта, работающей бухгалтером. Он стал обыскивать ее жилье, действуя по стандартному протоколу, но внезапно хозяйка набросилась на мужчину.

Пенсионерка несколько раз ударила следователя, тем не менее серьезных травм он в результате нападения не получил. В отношении женщины возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. Причина ее агрессии к сотруднику СК неизвестна.

Ранее в Брянской области должник едва не задавил на автомобиле судебного пристава.

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