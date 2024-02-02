МВД объявило в розыск адвоката Навального*

МВД объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову, которая защищала Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

16 января стало известно, что адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об «экстремистском сообществе». Как сообщила защитница в своем Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

По словам адвоката, по ее делу работают те же следователи, что были задействованы в уголовных и административных делах против Навального. До этого она рассказала, что после арестов коллег 13 октября не стала возвращаться в Россию из-за рубежа.

В октябре 2023 года по такому обвинению были арестованы трое адвокатов Навального — Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам.

Ранее адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию.