Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МВД объявило в розыск адвоката Навального*

МВД добавило в базу розыска адвоката Ольгу Михайлову, защищавшую Навального

close
100%
МВД России

МВД объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову, которая защищала Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

16 января стало известно, что адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об «экстремистском сообществе». Как сообщила защитница в своем Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

По словам адвоката, по ее делу работают те же следователи, что были задействованы в уголовных и административных делах против Навального. До этого она рассказала, что после арестов коллег 13 октября не стала возвращаться в Россию из-за рубежа.

В октябре 2023 года по такому обвинению были арестованы трое адвокатов Навального — Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам.

Ранее адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию.

Все новости на тему:
Суд над Навальным
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами