Свердловчанка расправилась с мужчиной, пустившим ее к себе пожить

В Свердловской области женщина расправилась с мужчиной, который пустил ее пожить в свою квартиру. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СКР по региону Александра Шульгу.

По версии следствия, инцидент произошел в поселке Левихе в ночь на 31 января. Находясь в квартире 44-летнего мужчины, 39-летняя женщина совместно с ним употребляла спиртные напитки. В ходе застолья между сожителями произошел конфликт, и россиянка расправилась с хозяином жилища при помощи кухонного ножа, нанеся ему несколько ранений.

После этого женщина позвонила в экстренные службы и попыталась отвести от себя подозрения, выкинув нож в окно. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли установить, что преступление совершила сожительница, и предъявили ей обвинение.

Сообщается, что женщина была ранее судима, как и ее сожитель. Россиянке планируют избрать меру пресечения, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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