Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Свердловчанка расправилась с мужчиной, пустившим ее к себе пожить

В Свердловской области женщина расправилась с мужчиной, пустившим ее в квартиру

close
100%
Depositphotos

В Свердловской области женщина расправилась с мужчиной, который пустил ее пожить в свою квартиру. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СКР по региону Александра Шульгу.

По версии следствия, инцидент произошел в поселке Левихе в ночь на 31 января. Находясь в квартире 44-летнего мужчины, 39-летняя женщина совместно с ним употребляла спиртные напитки. В ходе застолья между сожителями произошел конфликт, и россиянка расправилась с хозяином жилища при помощи кухонного ножа, нанеся ему несколько ранений.

После этого женщина позвонила в экстренные службы и попыталась отвести от себя подозрения, выкинув нож в окно. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли установить, что преступление совершила сожительница, и предъявили ей обвинение.

Сообщается, что женщина была ранее судима, как и ее сожитель. Россиянке планируют избрать меру пресечения, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Сахалине женщина расправилась с возлюбленным после пьяной ссоры.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами