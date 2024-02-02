Сибиряк подстрелил на охоте пенсионера, приняв его за бобра

В Тюменской области охотник случайно выстрелил в пожилого мужчину, перепутав его с животным. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, инцидент произошел 31 января в лесополосе недалеко от деревни Решетниково. Собеседник издания рассказал, что 47-летний житель Тюмени вышел ночью на охоту на бобров, но вместо бобра подстрелил 63-летнего местного жителя.

«Мужчина выстрелил из охотничьего карабина в сторону предполагаемой дичи. Вместо бобра он попал в живот пенсионеру», — поделился источник издания.

Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

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