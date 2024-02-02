Проект о повышении призывного возраста для новых россиян отозвали из ГД

Авторы законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин, которые получат российское гражданство отозвали свои подписи. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает РИА Новости.

«Нам остается закон на проработку и включения поправок, которые хотят внести коллеги», — пояснил Журавлев.

По его словам, предлагается «отточить юридические формулировки». Он отметил, что коллеги-депутаты, как минимум, ознакомились и согласились с наличием такой проблемы.

2 февраля в Госдуму внесли поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», подразумевающие в том числе поднятие верхней планки призывного возраста для получивших российское гражданство мужчин. Авторами инициативы стали депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Как считают авторы документа, новые россияне нередко уклоняются от постановки на воинский учет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что законопроект нужно детально прорабатывать с Минобороны и другими структурами.

Ранее в Петербурге 15 мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов России.