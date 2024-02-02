Российская пара едва не лишилась отпуска за границей из-за нового закона

Пара из Екатеринбурга едва не осталась без отпуска в Египте после принятия нового закона, согласно которому данные в паспорте должны совпадать со сведениями в свидетельстве о рождении. Об этом супруги рассказали в беседе с изданием E1.ru.

По словам екатеринбурженки, ее с супругом задержали на паспортном контроле в аэропорту Кольцово 28 декабря из-за несовпадения в паспорте города рождения с данными из свидетельства о рождении. Женщина отметила, что недавно вышла замуж и сменила фамилию, а вслед за этим получила новый паспорт, где место рождения указали Екатеринбург (а не Свердловск, как у нее в свидетельстве).

«У меня чуть не отняли паспорта. Я просто по-человечески людей попросила пропустить нас, потому что мы могли потерять деньги, путевка в Хургаду стоила 150 тысяч рублей. <...> Я поклялась, что, как только мы прилетим обратно, сразу поменяем паспорта», — поделилась собеседница СМИ.

Позже женщина узнала о поправках в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», вступивших в силу еще 11 декабря 2023 года, где говорится, что данные во всех паспортах (фамилия, имя, отчество и место рождения) должны быть указаны в соответствии со свидетельством о рождении.

После возвращения в РФ, женщина обратилась в многофункциональный центр для смены документов.

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