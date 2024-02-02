В Забайкалье пьяный мужчина палкой избил 11-летнюю дочь

В Забайкалье 11-летняя школьница попала в больницу с разрывом селезенки после того, как ее избил 41-летний отец. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на в СУ Следственного комитета России по региону.

По данным газеты, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил девочку деревянной палкой. О том, где в это время находилась мать девочки, не сообщается. Отец ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия. Отец девочки уже задержан и допрошен. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначено производство судебных экспертиз. В скором времени родителю будет предъявлено обвинение. Пока следователи готовят документы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

Состояние школьницы оценивается как средней степени тяжести. Ее уже перевели из реанимации в обычную палату, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Telegram-канал Mash до этого сообщал, что пьяный мужчина избил чужого ребенка в одном из магазинов города Курчатова Курской области когда его мать выбирала покупки.

Ранее сообщалось, что трое хулиганов приставали к девушке, избили ее мужа и устроили поножовщину в магазине.