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Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 продолжается

Гинцбург: пандемия COVID-19 продолжается, возбудитель никуда не делся

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Пандемия COVID-19 продолжается, возбудитель болезни никуда не делся. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения России. — прим. ред.) в своем выступлении <…> очень <…> правильно заметил, что прошедшая пандемия, на самом деле — продолжающаяся», — уточнил он.

По словам Гинцбурга, возбудителя «стало только больше».

До этого он рассказал, что регионам РФ отгрузили более 290 тысяч обновленных вакцин «Спутник лайт». При этом Минздрав продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года.

Накануне Минздрав рекомендовал россиянам ревакцинироваться от COVID-19 через год.

В середине декабря 2023 года ведомство зарегистрировало обновленный «Спутник Лайт». Эта версия вакцины отличается антигенным составом.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили болезни, которые угрожают россиянам в холодное время года.

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