Сурок в российском экзотариуме предсказал раннюю весну

Сурок Сергей из экзотариума в Тульской области предсказал раннюю весну. Об этом рассказали работники организации в соцсетях.

В пресс-службе напомнили, что 2 февраля традиционно считается Днем сурка. В основном праздник отмечают в США и Канаде. Там есть примета, что если этот день солнечный и «сурок увидел свою тень», то зима затянется на шесть недель. А если день пасмурный, то можно скоро ждать весеннее потепление.

В Туле эту дату тоже отмечают, но способ прогнозирования погоды изменили. Сергею ставят кормушку. Если зверек с бодрым настроением выходит позавтракать, то весна будет ранней.

В этот раз сурок с аппетитом позавтракал и даже попытавшись заняться любовью с подругой, что говорит о хороших прогнозах. В пресс-службе организации обратили внимание, что Сергей за пять лет ни разу не ошибался.

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