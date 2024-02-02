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Сурок в российском экзотариуме предсказал раннюю весну

В Туле сурок Сергей за завтраком предсказал скорую весну в России

Сурок Сергей из экзотариума в Тульской области предсказал раннюю весну. Об этом рассказали работники организации в соцсетях.

В пресс-службе напомнили, что 2 февраля традиционно считается Днем сурка. В основном праздник отмечают в США и Канаде. Там есть примета, что если этот день солнечный и «сурок увидел свою тень», то зима затянется на шесть недель. А если день пасмурный, то можно скоро ждать весеннее потепление.

В Туле эту дату тоже отмечают, но способ прогнозирования погоды изменили. Сергею ставят кормушку. Если зверек с бодрым настроением выходит позавтракать, то весна будет ранней.

В этот раз сурок с аппетитом позавтракал и даже попытавшись заняться любовью с подругой, что говорит о хороших прогнозах. В пресс-службе организации обратили внимание, что Сергей за пять лет ни разу не ошибался.

До этого гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала новое видео с панденком Катюшей, где детеныш валяется в ветках бамбука. На кадрах панденок пробирается через бамбук, разложенный в вольере, а затем катается в ветках, пробуя некоторые из них на вкус.

Ранее у белых медведей из якутского зоопарка впервые родилась двойня.

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