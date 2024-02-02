В Польше обязали экс-главу «смоленской» комиссии извиниться за обвинения премьера

Польский суд обязал бывшего главу комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича извиниться перед премьер-министром Дональдом Туском. Об этом сообщил адвокат Роман Гертых, передает РИА Новости.

В 2020 году Мачеревич обвинил Туска в укрывательстве виновников смоленской трагедии.

«Окружной суд Варшавы обязал Антони Мацеревича извиниться перед Дональдом Туском <…> за приписывание им укрывания виновников смоленской катастрофы», — уточнил адвокат.

Кроме того, в списке тех, кого суд счел несправедливо обвиненными министр национальной обороны в первом правительстве Туска и министр-координатор спецслужб в нынешнем правительстве Томаш Семоняк и глава МИД в первом и нынешнем правительстве Туска – Радослав Сикорский.

В середине декабря 2023 года стало известно о расформировании комиссии по расследованию крушения самолета в 2010 году под Смоленском. До этого глава канцелярии премьер-министра страны Ян Грабец рассказал, что комиссия фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов, и счел ее работу поражением.

Ранее польские власти заявили, что откажутся от версий о вине РФ в катастрофе Ту-154 под Смоленском.