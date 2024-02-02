Размер текста
А
А
А

В Польше обязали экс-главу «смоленской» комиссии извиниться за обвинения премьера

Суд Польши обязал экс-главу «смоленской» комиссии Мачеревича извиниться

close
100%
Олег Минеев/РИА Новости

Польский суд обязал бывшего главу комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича извиниться перед премьер-министром Дональдом Туском. Об этом сообщил адвокат Роман Гертых, передает РИА Новости.

В 2020 году Мачеревич обвинил Туска в укрывательстве виновников смоленской трагедии.

«Окружной суд Варшавы обязал Антони Мацеревича извиниться перед Дональдом Туском <…> за приписывание им укрывания виновников смоленской катастрофы», — уточнил адвокат.

Кроме того, в списке тех, кого суд счел несправедливо обвиненными министр национальной обороны в первом правительстве Туска и министр-координатор спецслужб в нынешнем правительстве Томаш Семоняк и глава МИД в первом и нынешнем правительстве Туска – Радослав Сикорский.

В середине декабря 2023 года стало известно о расформировании комиссии по расследованию крушения самолета в 2010 году под Смоленском. До этого глава канцелярии премьер-министра страны Ян Грабец рассказал, что комиссия фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов, и счел ее работу поражением.

Ранее польские власти заявили, что откажутся от версий о вине РФ в катастрофе Ту-154 под Смоленском.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами