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Омич поругался с прохожим, выстрелил в него из ружья и попал на видео

В Омске мужчина поругался с прохожим и выстрелил в него из ружья

В Омске мужчина поругался с прохожим, выстрелил в него из ружья и попал на видео. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По предварительной версии следствия, инцидент произошел на парковке у магазина на Омской улице в ночь на 2 февраля. У молодого человека возник словесный конфликт с 41-летним прохожим, и в результате мужчина выстрелил в ногу оппонента из ружья.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, информация об этом поступила в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в стрельбе, им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета покидать жилище в ночное время, нахождения в местах массового скопления граждан и использования сети Интернет. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в Москве и напавший на полицейского мигрант предстанет перед судом.

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