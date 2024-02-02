Размер текста
А
А
А

Романа Протасевича исключили из белорусского списка экстремистов

МВД Белоруссии исключило Романа Протасевича из списка экстремистов

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, участников организации Nexta Романа Протасевича, который ранее был помилован президентом республики. Об этом свидетельствует опубликовано на сайте белорусского МВД список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

В указанный перечень вошли 3 753 человека, которые отбывают или уже отбыли наказание за правонарушения экстремистской направленности. В нем по-прежнему находится гражданка России Софья Сапега, которая была задержана вместе с Протасевичем и приговорена к 6 годам лишения свободы, но самого юноши там нет.

Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, сняв его с самолета. 3 мая 2023 года белорусский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, но позже молодой человек был помилован приказом президента республики Александра Лукашенко. Как заявил глава государства, Протасевич выполнил все, что обещал, а также признал, что был не прав.

Ранее мать помилованного Романа Протасевича вернулась в Белоруссию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами