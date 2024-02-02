Романа Протасевича исключили из белорусского списка экстремистов

Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, участников организации Nexta Романа Протасевича, который ранее был помилован президентом республики. Об этом свидетельствует опубликовано на сайте белорусского МВД список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

В указанный перечень вошли 3 753 человека, которые отбывают или уже отбыли наказание за правонарушения экстремистской направленности. В нем по-прежнему находится гражданка России Софья Сапега, которая была задержана вместе с Протасевичем и приговорена к 6 годам лишения свободы, но самого юноши там нет.

Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, сняв его с самолета. 3 мая 2023 года белорусский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, но позже молодой человек был помилован приказом президента республики Александра Лукашенко. Как заявил глава государства, Протасевич выполнил все, что обещал, а также признал, что был не прав.

Ранее мать помилованного Романа Протасевича вернулась в Белоруссию.