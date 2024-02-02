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Суд рассмотрит протокол в отношении депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой

Суд принял протокол на признанного иноагентом депутата Мосгордумы Беседину

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Тверской районный суд Москвы принял к рассмотрению протокол в отношении депутата Московской городской думы Дарьи Бесединой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

По данным агентства, протокол касается возможного нарушения Бесединой закона о деятельности иностранных агентов. Максимальное наказание за подобные действия — штраф в размере 50 тыс. рублей.

«Судом принят к рассмотрению протокол в отношении Бесединой по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — заявили в инстанции.

При этом дата судебного заседания пока не назначена.

20 января 2023 года министерство юстиции РФ внесло Дарью Беседину (признана в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что депутат Московской городской думы принимала участие в создании материалов иностранных агентов и осуществляла пропаганду нетрадиционных отношений.

1 февраля текущего года суд оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом). Журналиста обязали выплатить штраф в размере 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в социальных сетях.

Ранее в Роскомнадзоре раскрыли общую сумму штрафов, выписанных за отсутствие маркировки иностранного агента в 2022–2023 гг.

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