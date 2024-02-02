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Стали известны подробности подготовки атаки ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными

ТАСС: атаку на Ил-76 с пленными готовили заранее, Patriot открыл огонь из засады

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RVvoenkor/Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot открыл огонь из засады. Оружие дислоцировали в позиционный район заранее и держали какое-то время в пассивном режиме, ожидая команды на начало залпов.

«Есть у ПВО понятие засады. <…> ЗРК стоял с отключенной РЛС», — сказал источник.

Он уточнил, что комплекс ничем себя не обнаруживал. По словам источника, данные по эшелону борта были известны, так как они согласовывались с Украиной. В какой-то момент расчет получил «команду на уничтожение», и самолет атаковали. Он обратил внимание, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.

Накануне стало известно, что в расчете ЗРК, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы. Следственный комитет России сообщил, что рядом с местом крушения самолета Ил-76 под Белгородом обнаружены обломки ракет производства США.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал преступлением ракетную атаку ВСУ на самолет Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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