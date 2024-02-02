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Учительницу из Ленобласти заподозрили в совращении четвероклассника

Shot: в Ленобласти учительницу заподозрили в совращении четвероклассника

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Ленобласти 25-летнюю учительницу начальных классов заподозрили в совращении 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке городского типа Токсово. По версии следствия, учительница на протяжении нескольких месяцев домогалась четвероклассника. Педагог оставляла мальчика с собой наедине после уроков и совершала в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Кроме того, девушка обменивалась с учеником интимными фотографиями в переписке.

В какой-то момент неприличную переписку с учительницей заметила мать мальчика. Ребенок рассказал ей, что происходило, когда он оставался с девушкой наедине. Женщина обратилась в полицию.

Сообщается, что в отношении педагога возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По данным Shot, девушка на допросе заявила, что ребенок сам оказывал ей знаки внимания. Учительницу оправили в изолятор временного содержания.

Ранее в Петербурге студентку колледжа обвинили в совращении несовершеннолетнего.

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