Россиянам объяснили, почему нельзя отправлять паспортные данные в мессенджерах

Паспортные данные и другие документы не стоит отправлять через мессенджеры, потому что так они могут попасть к мошенникам. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«Не стоит пересылать в мессенджерах какие-то документы, фотографии банковских карт, паспортные данные. Понятно, что это удобно, но лучше так не делать. Если вы все же кому-то отправили персональные данные, то удалите сообщение. И попросите того, кто это получил, сделать так же», — посоветовал специалист.

По его словам, злоумышленники могут воспользоваться личными данными в случае, если взломают мессенджер пользователя. Например, если человек перейдет по ссылке от незнакомца, которая содержит вирус. В этом случае вирус сможет контролировать устройство.

«Если вы пересылали кому-то фотографию паспорта, то рискуете, что на вас возьмут кредит. Если отправляли снимок банковской карты — по ней могут начать совершаться какие-то покупки», — заключил Власов.

Старший специалист отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев до этого рассказал «Газете.Ru», что если Telegram или WhatsApp присылает служебные уведомления, то это может говорить о взломе аккаунта в мессенджере.

Ранее российские пользователи двух мессенджеров пожаловались на сбои.