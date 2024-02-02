Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему нельзя отправлять паспортные данные в мессенджерах

Эксперт по безопасности Власов: документы не стоит отправлять в мессенджерах

close
100%
Shutterstock

Паспортные данные и другие документы не стоит отправлять через мессенджеры, потому что так они могут попасть к мошенникам. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«Не стоит пересылать в мессенджерах какие-то документы, фотографии банковских карт, паспортные данные. Понятно, что это удобно, но лучше так не делать. Если вы все же кому-то отправили персональные данные, то удалите сообщение. И попросите того, кто это получил, сделать так же», — посоветовал специалист.

По его словам, злоумышленники могут воспользоваться личными данными в случае, если взломают мессенджер пользователя. Например, если человек перейдет по ссылке от незнакомца, которая содержит вирус. В этом случае вирус сможет контролировать устройство.

«Если вы пересылали кому-то фотографию паспорта, то рискуете, что на вас возьмут кредит. Если отправляли снимок банковской карты — по ней могут начать совершаться какие-то покупки», — заключил Власов.

Старший специалист отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев до этого рассказал «Газете.Ru», что если Telegram или WhatsApp присылает служебные уведомления, то это может говорить о взломе аккаунта в мессенджере.

Ранее российские пользователи двух мессенджеров пожаловались на сбои.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами