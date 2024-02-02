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Мишустин заявил о готовности РФ помочь Киргизии после аварии на ТЭЦ

Мишустин: РФ готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что РФ готова помочь Киргизии после аварии на ТЭЦ в Бишкеке. Об этом он заявил на форуме Digital Almaty 2024, трансляцию которого вел сервис «Смотрим».

Мишустин отметил, что рассчитывает на быстрое разрешение ситуации и ликвидирование последствий. Со своей стороны он пообещал, что Россия окажет всю необходимую помощь, как и другие союзники Киргизии.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров был вынужден покинуть форум Digital Almaty 2024 и вернуться в Бишкек из Алма-Аты из-за аварии.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали.

Из-за происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан.

В инциденте пострадали пять человек, сообщали в Минздраве страны. Двое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще один — в ожоговом отделении. Остальных двух пострадавших врачи отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее жители Казани сообщили о взрыве возле ТЭЦ.

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