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На Урале мужчина отправил подруге фото голого сына по ее просьбе

В Нижнем Тагиле возбудили дело на мужчину, отправившего фото голого сына подруге

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Нижнем Тагиле правоохранители возбудили уголовное дело против местного жителя, который якобы по просьбе новой знакомой из интернета отправил ей фото с голым восьмилетним сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина на сайте знакомств начал общение с женщиной, она предложила обменяться откровенными фотографиями, на что тагилец согласился. Поначалу он отправил только свой снимок, а затем упомянул, что растит сына. Тогда женщина внезапно попросила нового знакомого прислать ей аналогичное фото с мальчиком. В ответ она пообещала отправить похожее фото дочери.

Позже правоохранители заинтересовались женщиной, которая ни раз просила новых знакомых прислать им откровенные фотографии и затем использовала их для шантажа. На нее написал заявление один из тех, кто стал жертвами шантажа. Так полиция узнала о тагильце, который отправил едва знакомой женщине откровенное фото сына. В отношении мужчины возбуждено дело по статье «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Ранее россиянка рассказала подруге об изнасиловании сына и получила уголовное дело.

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