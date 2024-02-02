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Иркутянин – об отравлении шаурмой: «Девушка в почти бессознательном состоянии была»

Отравившийся шаурмой житель Иркутска рассказал, что на вкус блюдо было странным

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Житель Иркутска Артем, отравившийся шаурмой в одном из заведений города, рассказал «Газете.Ru», что ел блюдо вместе со своей девушкой, сейчас пара находится в инфекционной больнице. Он отметил, что шаурма показалась ему невкусной, хотя до этого в заведении готовили нормально.

«Я отравился вместе со своей девушкой, в данный момент лежим в инфекционке, симптомы: слабость, тошнота, рвота, диарея, девушка в почти бессознательном состоянии была. Сейчас она более-менее себя чувствует, я бы даже сказал нормально. Мы съели больше половины, остальное выбросили. На вкус показалась странной, было невкусно и очень много масла. Не знаю, что могло стать причиной, гадать как-то не хочется, до этого готовил сам хозяин и делал неплохо, ели там раза три-четыре», — сказал он.

2 февраля о массовом отравлении жителей Ленинского района Иркутска шаурмой сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, с пищевой инфекцией в больницу были доставлены 11 человек, двое из них – дети. Отмечается, что некоторые от госпитализации отказались.

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент следователи опрашивают потерпевших и свидетелей, а также проверяют кафе.

Ранее шаурму с наркотиком попытались передать задержанному в саратовский изолятор.

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