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Врач оценила, могут ли аллергики подготовиться к приходу весны за один месяц

Врач Морозова: аллергики успеют подготовиться к приходу весны за месяц

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Аллергики успеют подготовиться к приходу весны за оставшийся месяц, однако, важно учитывать, что сроки цветения растений в последние годы могут сдвигаться. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-иммунолог Наталья Морозова.

«Сейчас сроки цветения могут сдвигаться. Во-первых, следить за природой. Если это Московский регион, интересоваться концентрацией пыльцы. Есть специальный сайт», — сказала эксперт.

Помимо этого, она рекомендует начинать принимать антигистаминные препараты второго поколения за 7-10 дней до начала цветения аллергенов. По словам Морозовой, таким людям стоит избегать контакта с аллергенами. В частности, не гулять в парках или садах, закрывать окна в автомобиле или доме, носить солнцезащитные очки и маски.

Врач-дерматолог сети «Клиника Фомина» Юрий Жернов до этого рассказал «Газете.Ru», что в морозную погоду руки необходимо защищать перчатками и варежками, однако людям с аллергией следует выбирать аксессуары из холодостойких синтетических материалов. Шерстяные варежки содержат природный шерстяной воск — ланолин, который может вызвать аллергию, отметила она.

Ранее врач назвала опасные последствия резкой смена погоды для здоровья.

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