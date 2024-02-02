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В Госдуме призвали предоставлять военным отпуск при рождении ребенка

Депутат Сухарев: при рождении ребенка у военного должно быть 10 суток отпуска

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Александр Кряжев/РИА Новости

В России необходимо ввести отпуск длительностью 10 суток для военнослужащих, который они могли бы получить при рождении ребенка, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое предложение он направил первому вице-премьеру правительства РФ Андрею Белоусову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Депутат напомним, что в России работникам предоставляется отпуск при рождении ребенка без сохранения зарплаты длительностью до пяти дней. Однако трудовое законодательство не распространяется на военных при исполнении обязанностей службы.

Сухарев напомнил, что военные имеют право на отпуск по личным обстоятельствам на срок до десяти суток при некоторых обстоятельствах. К примеру, в случае тяжелого состояния со здоровьем, смерти близкого родственника, а также пожара или стихийного бедствия, постигших семью. В исключительных случаях отпуск предоставляется по решению командира воинской части. Депутат призвал расширить перечень этих обстоятельств, предоставив военным также право уйти в десятидневный отпуск в связи с рождением ребенка.

Напомним, также Сухарев призывал добавить неделю отпуска мобилизованным, имеющим ребенка в возрасте до семи лет или троих детей любого возраста.

Ранее военного приговорили к четырем годам колонии за то ,что он задержался в отпуске на неделю.

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