Пассажиры самолета самостоятельно задержали пьяного дебошира и попали на видео

Пассажиры рейса авиакомпании JetBlue, следовавшего из Лондона в Нью-Йорк, помогли задержать пьяного дебошира. Об этом сообщает Daily Mail.

На опубликованных изданием кадрах видно, как четверо мужчин изо всех сил удерживают нарушителя, помогая бортпроводникам утихомирить его. По словам одного из пассажиров, все началось с того, что пьяный мужчина ходил по салону самолета, вел себя громко и агрессивно. Когда члены экипажа вежливо попросили его успокоиться, то нарушитель начал еще больше проявлять агрессию, после чего в ситуацию вмешались другие пассажиры.

«В конце концов они повалили его в проход и скрутили. Было жаль пожилые пары, которые сидели рядом с местом инцидента. Когда нарушителя задержали, пассажиры вернулись на свои места под аплодисменты соседей», — рассказал очевидец ЧП.

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