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ХАМАС опроверг факт заключения новой сделки по заложникам с Израилем

ХАМАС опроверг факт заключения с Израилем новой сделки по заложникам

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Majdi Fathi/Global Look Press

В палестинском движении ХАМАС заявили, что пока не одобрили условия нового соглашения с Израилем, которое касается освобождения заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«До настоящего времени договоренности нет, мы все еще находимся на начальных стадиях [обсуждения] и пока не можем говорить о сделке», — прокомментировал ситуацию журналистам член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

Он отметил, что стороны уже несколько раз пытались согласовать договоренности, однако Израиль каждый раз срывал переговоры.

Сделка ХАМАС с еврейским государством может пройти в несколько этапов. На первой стадии могут быть освобождены 35 израильских женщин в обмен на прекращение боевых действий сроком на 35 дней. Подчеркивается, что соглашение могут продлить еще на одну неделю в целях переговоров о втором этапе. Тогда, как предполагается, будут освобождены члены гражданской обороны, молодые мужчины и солдаты армии обороны Израиля.

Ранее в Израиле не подтвердили сообщения о достижении нового соглашения с ХАМАС.

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