Стало известно о состоянии пострадавших при аварии на ТЭЦ в Киргизии

Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Киргизии.

По данным ведомства, двое из пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии — у них зафиксировали ожоги различной степени. Еще один человек лежит в ожоговом отделении, у него состояние средней тяжести. Остальных двух пациентов в удовлетворительном состоянии врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали.

Из-за происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан.

Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров вынужден из-за инцидента был вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он должен был присутствовать на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Ранее жители Казани сообщили о взрыве возле ТЭЦ.