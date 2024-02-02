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Власти Херсонской области сообщили о падении численности населения в Херсоне

Сальдо: в Херсоне остается все меньше населения из-за нестерпимых условий жизни

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В подконтрольном украинским властям Херсоне неуклонно снижается численность населения из-за несносных условий существования. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.

«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление», — разъяснил глава региона.

По словам Сальдо, в городе осталось по большей мере старшее поколение в связи с тем, что пожилым людям труднее «сняться с места».

Как пояснил губернатор, оставшиеся в Херсоне жители уже могут сравнить отношение к гражданам Киева с «возможностями для улучшения уровня жизни» в Российской Федерации.

Накануне Сальдо заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении не нацелены на стратегический успех. Он подчеркнул, что никто не щадит украинских солдат, которым попросту стало «некуда деваться».

Ранее Сальдо заявил о катастрофических потерях ВСУ в Херсонской области.

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