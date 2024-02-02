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МВД объявило в розыск сотрудницу ФБК* Анну Бирюкову

МВД России подало в розыск сотрудницу ФБК Анну Бирюкову

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Global Look Press

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Анна Бирюкова, заочно арестованная за нарушение статьи УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности и оправданию терроризма, объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы розыска наиболее опасных преступников на сайте министерства внутренних дел России.

«Бирюкова Анна Сергеевна. 20 апреля 1991 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — указывается в списке.

Какой закон нарушила сотрудница ФБК в базе не поясняется.

«МВД просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления», — отмечается на сайте.

Ведомство готово выплатить 1 млн рублей за помощь в розыске каждого из разыскиваемых лиц.

Незадолго до этого Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал четырех участников ФБК. В списке оказались глава ФБК Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом), а также Дмитрий Низовцев (признан в РФ иностранным агентом), Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) и Анна Бирюкова.

Ранее вернувшегося в Россию активиста арестовали за 1000 рублей, которые он перевел на счет ФБК*.

*  включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
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