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Россияне рассказали, какие оправдания придумывают при опозданиях на работу

Россияне до 34 лет чаще всего опаздывают на работу

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На работу чаще опаздывают те, кто моложе. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

65% россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. 18% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко — буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 6% опаздывают очень часто (несколько раз в неделю).

Опоздания большинства непунктуальных работников незначительны: 78% из них утверждают, что задерживаются не более чем на четверть часа. Каждый одиннадцатый обычно опаздывает на полчаса. И только 2% — на час и более.

Чаще всего россиян подводит логистика: в своих опозданиях на работу они винят общественный транспорт и пробки на дорогах. Причем нареканий к общественному транспорту за два года стало больше.

Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Россияне до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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