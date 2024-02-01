В Брянской области должник едва не задавил на автомобиле судебного пристава

В Брянской области мужчина, сопротивляясь аресту его автомобиля из-за долгов, наехал на судебного пристава. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

39-летний житель города Почеп взял деньги в кредит, но не смог погасить его в срок. Из-за крупного долга его стали преследовать кредиторы, дело было передано в суд, и транспортное средства должника арестовали.

В сентябре приставы разыскали автовладельца и стали исполнять решение суда по наложению ареста на его машину. Однако мужчина решил воспрепятствовать законной деятельности сотрудницы ФССП, сел за руль и наехал бампером ей на ногу. Водитель попытался скрыться, но был задержан.

Его признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Ранее судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов россиянина.