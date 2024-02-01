У россиянки позеленела кастрюля после того, как она сварила мясо из супермаркета

В Самарской области женщина купила мясо в супермаркете и обнаружила зеленый налет на кастрюле после варки. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Жительницу Сызрани напугал вид кастрюли, в которой она сварила бульон, женщина купила свинину в супермаркете и решила сварить суп. Свиной окорок не вызвал подозрений — срок годности был в норме, визуально мясо имело хороший цвет.

На следующее утро хозяйка приступила к мытью посуды и обнаружила на стенках кастрюли зеленый налет.

«Чем же кормили бедную свинку, если обычная варка мяса в кипятке дала такой цветовой эффект?», — возмутилась женщина.

Жительница Сызрани уточнила, что мясо она регулярно покупает в одном и том же супермаркете, но с подобным не сталкивалась.

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