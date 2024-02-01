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Россиянин, который накачал 14-летнюю девочку наркотиками, предстанет перед судом

Калининградец накачал школьницу наркотиками до передозировки

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Depositphotos

В Калининграде будут судить мужчину, который угостил 14-летнюю девушку наркотиками. Об этом сообщается на сайте областного суда.

В июне 2022 года обвиняемый пришел в гости. Там он познакомился со школьницей и склонил ее к употреблению N-метилэфедрона. Вечером мужчина написал ей сообщение, в котором предложил попробовать другое запрещенное вещество — метадон. Потерпевшая приехала к фигуранту и приняла предложенный им наркотик. В результате у нее произошла передозировка, спасти несовершеннолетнюю не успели.

В отношении взрослого, склонившего подростка к употреблению наркотических средств, возбудили два уголовных дела. Расследование наконец завершено, процесс над подсудимым начнется 7 февраля.

Ранее школьник предложил своей однокласснице попробовать наркотики, подростков госпитализировали.

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