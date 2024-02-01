Политолог назвал проект строительства кампусов новым подходом к подготовке специалистов

Проект строительства кампусов — это проявление качественно новых подходов к подготовке следующего поколения специалистов. Об этом по итогам совещания по вопросу создания сети современных кампусов, которое провел президент России Владимир Путин, заявил политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

По его мнению, запущенная Путиным масштабная модернизация условий студенческой жизни и научной деятельности по всей стране создаст новые точки роста по всей России.

«Можно с уверенностью говорить о том, что в будущем они станут площадками для развития критически важных отечественных технологий, позволят реализовывать научные проекты, станут точками притяжения талантливой молодежи», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что внимание президента по отношению к студентам, к вопросам их самореализации направленно на укрепление основ суверенной экономики России.

«Очевидно, что строительство современных кампусов радикально изменит условия жизни и учебы. На смену старым общежитиям советского типа придет современное и комфортное жилье, новая креативная среда для научной и внеучебной деятельности, открытая для всех жителей региона», — сказал он.

Рудаков напомнил, что благодаря президентскому национальному проекту «Наука и университеты» к 2030 году в России планируется построить сеть из 25 современных кампусов.

«При этом, как отметил Владимир Путин, 25 кампусов – это только начало, за которым последуют еще боле масштабные преобразования. Предполагается, что инфраструктура кампусов станет единой средой студенческого, научного и делового сообщества, а произведенные проекты и продукты будут востребованы жителями города или региона», — заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин выступил на церемонии закрытия съезда «Движения первых» и призвал молодежь уверенно идти к своей цели.