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Стая собак напала на беременную женщину в Ставропольском крае

В Пятигорске беременная женщина пострадала от нападения стаи собак

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Беременная жительница Пятигорска пострадала от нападения стаи бездомных собак. Об этом пишет издание «Блокнот».

Женщина на тридцатой неделе беременности столкнулась со сворой из шести собак. Как уточнили в городской администрации, инцидент произошел на Заречной улице в поселке Свобода. Животные окружили пострадавшую и напали на нее. Испуганная жертва закричала и привлекла внимание местных жителей. Люди отпугнули уличных псов, которые к этому моменту уже прокусили женщине ногу.

Сейчас потерпевшая вынуждена ставить уколы вакцины от бешенства. Полиция проводит проверку. В мэрии заявили, что ищут подрядчика для отлова безнадзорных животных, который будет регулярно устраивать профилактические рейды в городе в течение этого года.

Ранее в Астрахани собака напала на младенца в коляске.

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