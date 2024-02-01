Стая собак напала на беременную женщину в Ставропольском крае

Беременная жительница Пятигорска пострадала от нападения стаи бездомных собак. Об этом пишет издание «Блокнот».

Женщина на тридцатой неделе беременности столкнулась со сворой из шести собак. Как уточнили в городской администрации, инцидент произошел на Заречной улице в поселке Свобода. Животные окружили пострадавшую и напали на нее. Испуганная жертва закричала и привлекла внимание местных жителей. Люди отпугнули уличных псов, которые к этому моменту уже прокусили женщине ногу.

Сейчас потерпевшая вынуждена ставить уколы вакцины от бешенства. Полиция проводит проверку. В мэрии заявили, что ищут подрядчика для отлова безнадзорных животных, который будет регулярно устраивать профилактические рейды в городе в течение этого года.

Ранее в Астрахани собака напала на младенца в коляске.