Лебедя, замерзавшего на берегу Финского залива, спасли в Петербурге

Сотрудники транспортной полиции спасли замерзающего лебедя в акватории Невской губы в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования акватории Финского залива 31 января, полицейские заметили на льду замерзшего лебедя, который с трудом передвигался. Правоохранители подошли к птице и перенесли на берег, где лебедя передали ветеринарам врачам.

Как сообщили орнитологи, птица получила переохлаждение, животному оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее терьер Счастливчик, найденный в мусоровозе, перенес операцию.