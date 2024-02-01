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Лебедя, замерзавшего на берегу Финского залива, спасли в Петербурге

В Петербурге полицейские спасли лебедя, замерзавшего на берегу Финского залива

Сотрудники транспортной полиции спасли замерзающего лебедя в акватории Невской губы в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования акватории Финского залива 31 января, полицейские заметили на льду замерзшего лебедя, который с трудом передвигался. Правоохранители подошли к птице и перенесли на берег, где лебедя передали ветеринарам врачам.

Как сообщили орнитологи, птица получила переохлаждение, животному оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее терьер Счастливчик, найденный в мусоровозе, перенес операцию.

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