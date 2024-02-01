В подведомственном пермской мэрии ведомстве прошел обыск

В Центре бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования (ЦБУиО) прошел обыск в связи с махинациями при выплате премий сотрудникам. Об этом сообщает портал 59.RU ссылаясь на источник.

Источник рассказал, что руководство муниципального ЦБУиО оформляло сотрудникам завышенные премии, а потом заставляло сдавать им эти деньги. Отмечается, что речь идет о суммах от восьми до 13 тысяч на человека, при этом, если человек отказывался возвращать средства, ему угрожали решением премий в дальнейшем.

В результате 25 января 2024 года в учреждении прошел обыск, а сотрудников допросили.

1 февраля, в пресс-службе администрации Перми ответили изданию, что сейчас в ЦБУиО «ведется проверка компетентными ведомствами», а департамент образования оказывает в этом необходимое содействие. В ГУ МВД по Пермскому краю информацию пока не прокомментировали.

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