Россиянину, подравшемуся с незнакомкой в туалете караоке-бара, ограничили свободу

Жителя Воронежа, причинившего тяжкий вред здоровью женщины, приговорили к ограничению свободы. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

Инцидент произошел 19 февраля 2022 года в санузле местного караоке-бара «Плеханов». У воронежца возник конфликт с ранее незнакомой ему девушкой, переросший в обоюдную драку. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую по лицу, а затем с силой толкнул ее в грудь и вытолкнул из помещения.

Посетительница ночного заведения упала и при падении наткнулась спиной на ручку входной двери. Врачи квалифицировали полученную ею травму как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Началось уголовное разбирательство. Оказалось, что подозреваемый уже был судим за совершение преступления небольшой тяжести в период условного осуждения. Он признал свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей и раскаялся. Суд признал смягчающими обстоятельствами состояние здоровья фигуранта, предпринятые им попытки к возмещению ущерба, а также двоих детей и престарелую бабушку, находящихся у него на иждивении.

23 января подсудимый выслушал приговор. Его ограничили в свободе на год и обязали оплатить 150 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и около 10 тыс. в счет возмещения материального ущерба.

Ранее в Красноярском крае возбудили дело после драки четырех школьниц.