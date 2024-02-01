Размер текста
А
А
А

Россиянину, подравшемуся с незнакомкой в туалете караоке-бара, ограничили свободу

В Воронеже осудили мужчину, который избил женщину в туалете караоке-бара

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Жителя Воронежа, причинившего тяжкий вред здоровью женщины, приговорили к ограничению свободы. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

Инцидент произошел 19 февраля 2022 года в санузле местного караоке-бара «Плеханов». У воронежца возник конфликт с ранее незнакомой ему девушкой, переросший в обоюдную драку. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую по лицу, а затем с силой толкнул ее в грудь и вытолкнул из помещения.

Посетительница ночного заведения упала и при падении наткнулась спиной на ручку входной двери. Врачи квалифицировали полученную ею травму как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Началось уголовное разбирательство. Оказалось, что подозреваемый уже был судим за совершение преступления небольшой тяжести в период условного осуждения. Он признал свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей и раскаялся. Суд признал смягчающими обстоятельствами состояние здоровья фигуранта, предпринятые им попытки к возмещению ущерба, а также двоих детей и престарелую бабушку, находящихся у него на иждивении.

23 января подсудимый выслушал приговор. Его ограничили в свободе на год и обязали оплатить 150 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и около 10 тыс. в счет возмещения материального ущерба.

Ранее в Красноярском крае возбудили дело после драки четырех школьниц.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами