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Трое неизвестных напали на женщину в ее доме, связали и попытались изнасиловать

Во Франции разыскивают грабителей, которые избили и пытались изнасиловать жертву

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Depositphotos

На юге Франции неизвестные ограбили частный дом и попытались изнасиловать хозяйку, оставшуюся в одиночестве. Об этом пишет actu17.

По данным издания, нападение произошло в начале января в небольшом городе на севере департамента Тарн. Трое злоумышленников в капюшонах ворвались в дом и напали на мать семейства. Как уточняется, они ждали, пока муж и ребенок жертвы уйдут, после чего проникли внутрь и связали женщину. Они забрали ценные вещи, а затем попытались изнасиловать хозяйку. Преступникам удалось скрыться с награбленным, они до сих пор находятся на свободе.

Потерпевшую доставили в больницу в шоковом состоянии. Прокуратура начала расследование и завела дело об «ограблении с применением насилия в составе организованной банды» и «попытке группового изнасилования».

Как отмечается, это уже четвертое ограбление дома в этом районе за последние несколько недель.

Ранее неизвестный изнасиловал туристку в спа-зоне на курорте.

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