На серой ветке метро восстановили движение поездов

В Москве восстановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», — сообщили в пресс-службе.

В Telegram-канале Дептранса уточняется, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии уже осуществляется в соответствии с графиком.

Вечером 1 февраля корреспондент «Газеты.Ru» сообщил, что в московском метро на «серой» ветке на рельсы упал человек. Для продолжения движения пассажиров направляли на кольцевую линию.

В Дептрансе отмечали, что движения поездов не было от «Серпуховской» до «Савеловской», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Утром 1 февраля поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следовали с задержками. О причинах произошедшего не сообщалось. Пассажирам советовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в Москве задержали пранкеров, бегавших по крыше поезда метро.