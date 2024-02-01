Неизвестный изнасиловал туристку в спа-зоне на курорте

В Милане британскую туристку изнасиловали в раздевалке спа-зоны на курорте. Об этом сообщает Daily Mail.

С заявлением в полицию Милана обратилась 29-летняя британская туристка. Женщина сообщила, что подверглась изнасилованию в спа-зоне курорта. По словам пострадавшей, она отдыхала вместе с подругой, когда к ней подошел мужчина, с которым она познакомилась накануне.

Он предложил ей прогуляться, завел в раздевалку и изнасиловал. Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдение и выяснили, что в раздевалку женщина пошла добровольно, однако она заявила, что была пьяна и не отдавала отчет своим действиям.

Известно, что нападавшему 25 лет, из особых примет туристка запомнила обилие татуировок на его теле, предполагаемого насильника ищут.

Ранее россиянин изнасиловал 15-летнюю девушку в купе поезда.