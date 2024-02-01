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Супружескую пару из России похитили на Пхукете ради выкупа в $845 тысяч в криптовалюте

В Таиланде задержали четверых граждан России, которые похитили соотечественников

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Kyodo/Reuters

На тайском острове Пхукет задержаны четверо подозреваемых в похищении пары из России ради выкупа в криптовалюте. Об этом пишет Bangkok Post.

31 января группа мужчин, передвигавшихся на черном фургоне Hyundai, похитила супружескую пару. Пострадавшими оказались граждане РФ. Злоумышленники увезли их в неизвестном направлении и потребовали в качестве выкупа $845 тыс. в криптовалюте.

Впоследствии потерпевшим удалось освободиться, после чего они обратились в правоохранительные органы. Полицейские проверили информацию и выяснили, что к преступлению причастны соотечественники заявителей. Четырех подозреваемых задержали. На допросе они признались в содеянном и объяснили, что не были знакомы со своими жертвами, а в Таиланд приехали с туристическими целями.

Ранее в Паттайе двое граждан России разбили голову корейскому туристу.

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