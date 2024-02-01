Обнаженная женщина с ножом устроила погром на заправке

Во Флориде обнаженная женщина с ножом ворвалась на заправку, устроила погром и угрожала сотрудникам расправой. Об этом сообщает Fox News.

35-летняя американка разгромила магазин на автозаправке, женщина ворвалась в помещение голой и угрожала ножом сотрудникам. Нападавшая была пьяна, она разбрасывала по магазину банки с напитками, выкрикивала угрозы менеджеру, после чего скрылась.

Дебоширку удалось задержать, ей предъявлено обвинение в хулиганстве, появлении в общественных местах в непристойном виде и угрозах. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее голый мужчина ворвался в магазин и украл одежду.