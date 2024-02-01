Размер текста
А
А
А

Обнаженная женщина с ножом устроила погром на заправке

Fox News: в США обнаженная женщина ворвалась на заправку и угрожала сотрудникам

close
100%
Pinellas County Sheriffs Office

Во Флориде обнаженная женщина с ножом ворвалась на заправку, устроила погром и угрожала сотрудникам расправой. Об этом сообщает Fox News.

35-летняя американка разгромила магазин на автозаправке, женщина ворвалась в помещение голой и угрожала ножом сотрудникам. Нападавшая была пьяна, она разбрасывала по магазину банки с напитками, выкрикивала угрозы менеджеру, после чего скрылась.

Дебоширку удалось задержать, ей предъявлено обвинение в хулиганстве, появлении в общественных местах в непристойном виде и угрозах. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее голый мужчина ворвался в магазин и украл одежду.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами