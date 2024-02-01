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В Запорожской области будут судить жителя, готовившего подрыв колонны ВС РФ

В Запорожской области будут судить готовившего подрыв военной колонны РФ мужчину

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Житель Запорожской области, планировавший подрыв колонны российской военной техники, предстанет перед судом. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Будовского», — сказано в сообщении.

Уточняется, что он обвиняется по статьям об участии в диверсионном сообществе; о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств; о покушении на незаконное изготовление и переделку взрывных устройств; о прохождении обучения для ведения диверсионной деятельности, а также о покушении на диверсию.

До этого жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам лишения свободы за государственную измену, которая заключалась в отправлении денег Вооруженным силам Украины (ВСУ) для покупки оружия.

18 января Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва. В итоге мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.

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